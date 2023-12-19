Deutsche Bahn начала процесс продажи логистического подразделения DB Schenker

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn AG начала процесс продажи логистического подразделения DB Schenker и готова рассматривать предложения от потенциальных покупателей.

Наблюдательный совет Deutsche Bahn еще год назад одобрил продажу DB Schenker, которое может быть оценено в 20 млрд евро.

DB Schenker входит в число 4 крупнейших логистических операторов мира и имеет сильные рыночные позиции, говорится в пресс-релизе Deutsche Bahn. Это подразделение вносило существенный вклад в рост компании в последние годы, однако оно нуждается в дополнительном капитале и гибкости, отмечается в сообщении.

Поступления от продажи DB Schenker останутся в Deutsche Bahn, и их значительная часть будет направлена на сокращение долга.

Продажа подразделения позволит Deutsche Bahn существенно ускорить фокусировку на основном направлении бизнеса, говорится в сообщении.

DB Schenker работает более чем в 130 странах мира, штат сотрудников составляет более 76,6 тыс. человек.