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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Израиль рассматривает возможность строительства гуманитарного комплекса в Газе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Израиль изучает возможность строительства гуманитарного комплекса на севере Газы для размещения палестинских гражданских лиц, сообщает CNN со ссылкой на двух израильских чиновников и представителя международной гуманитарной организации.

По словам источников телеканала, создание такого комплекса позволило бы части палестинцев переехать в северную часть Газы, как только израильские военные завершат текущую фазу военной операции.

Отмечается, что планирование комплекса находится на ранней стадии, поэтому пока не ясно, сколько человек он сможет вместить и будет ли реализован в конечном итоге.

По информации CNN, Израиль проинформировал США, что изучает проект. Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль также обратится за помощью к другим странам.

Представитель международной гуманитарной организации, в свою очередь, подтвердил, что в проекте могут быть задействованы другие страны и частные организации.

Кроме того, источники CNN сообщили, что Израиль начал изучение возможности послевоенного восстановления сектора Газа совместно с США и странами Персидского залива.

Хроника 07 октября – 20 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Израиль Газа
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