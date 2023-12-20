Парламент Киргизии проголосовал за изменение государственного флага

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии на заседании в среду принял законопроект об изменении государственного флага.

Законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" без обсуждения принят во втором и третьем чтениях. За изменение флага проголосовали 59 депутатов, пять выступили против.

Идея изменить элементы флага принадлежит спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву и депутату Улану Примову. По их словам, возникла дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (конструкция сферической формы, венчает кыргызское жилище "боз-уй" (юрту) и является световым окном) посередине на флаге страны в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха.

В связи с этим было предложено изменить волнообразную форму лучей на флаге Киргизии на форму, четко напоминающую лучи солнца.