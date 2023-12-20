Евросоюз создает резервы на случай чрезвычайных ситуаций, включая ядерные

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о финансировании "дополнительных стратегических резервов" на случай медицинских, химических, биологических, радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций на сумму 690 млн евро.

"Сегодня комиссия выделяет около 690 млн евро Литве, Польше, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции и Чехии для дальнейшего развития стратегических резервов готовности ЕС к медицинским, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении ЕК.

В нем уточняется, что эти средства являются частью медицинских запасов rescEU - стратегического резерва спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС, финансируемых Управлением по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority).

"Это новое финансирование доводит до 16 число стран, размещающих у себя резерв rescEU", - отмечают в Брюсселе.

Эти запасы включают материалы и оснащение с учетом рисков быстрого истощения или увеличения спроса во время кризисных сценариев, такие как лекарства для интенсивной терапии, антибиотики, вакцины, противоядия, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и средства реагирования на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты.

Такие субсидии государствам-членам направлены "на значительное улучшение качества и количества резервов для кризисных ситуаций и обеспечения долгосрочной устойчивости запасов".