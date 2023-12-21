Талибы заявили, что стабильность в Афганистане отвечает интересам России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра внутренних дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Сираджуддин Хаккани на встрече со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым заявил, что стабильность в Афганистане в интересах России и всего региона.

"Безопасность и стабильность в Афганистане отвечают интересам всего региона, включая Россию", - заявил Хаккани, чьи слова в социальной сети цитирует пресс-секретарь МВД талибов Абдул Матин Кани.

"На этой встрече обсуждались двусторонние отношения между Афганистаном и Россией, вопросы безопасности, рост торговли между двумя странами и поддержка Россией Афганистана на региональных и международных форумах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хаккани назвал отношения между Афганистаном и Россией хорошими и подчеркнул, что увеличение количества визитов делегаций между двумя странами будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

В свою очередь Кабулов, по сообщению пресс-секретаря, заявил, что Россия уважает позицию афганского правительства и хочет повысить уровень двусторонней торговли между Афганистаном и Россией.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что порядок в регионе зависит от ситуации в Афганистане, поэтому РФ поддерживает желание афганцев жить в мире. "Российская Федерация всецело поддерживает право и желание афганского народа жить в мире и стабильности, от этого зависит порядок в регионе. Однако построение этого долгосрочного устойчивого мира невозможно без терпеливого и прагматичного взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу проблем", - отметил Небензя.

По его словам, от "скоординированности и слаженности действий всех игроков" в Афганистане будет зависеть скорый "выход из сложившегося тупика" и последующая международная реинтеграция страны.