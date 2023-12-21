Генерал-майор Золотарев: Израилю придется оккупировать и юг сектора Газа

Заместитель директора Института США и Канады рассказал, какое влияние на ближневосточный конфликт может оказать вмешательство хуситов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Объявление хуситами в Йемене набора добровольцев для войны против Израиля в секторе Газа может резко расширить военный конфликт Израиль - ХАМАС на весь регион.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с генерал-майором запаса, заместителем директора Института США и Канады, членом Совета по внешней и оборонной политике Павлом Золотаревым.

И все-таки расширение конфликта вплоть до транспортного коллапса?

- Объявление хуситами (военизированная группировка шиитов на севере Йемена) призыва о наборе добровольцев в Газу для войны против Израиля может при вести к расширению конфликта на весь Ближний Восток. Я исхожу при этом из того факта, что "за спиной" хуситов стоит Иран , а соответственно, и Хезболла с ее 150 тысячами управляемых и неуправляемых ракет.

- В этом районе мира действительно разворачивается серьезная ситуация, потому что хуситы себя стали обозначать активно. Более того , они действительно имеют серьезную поддержку со стороны Ирана. Пока ХАМАС со стороны Ирана поддержки не имеет, но его поддерживает президент Турции Эрдоган. Понимая это, американцы планируют коалиционную операцию с целью сдержать боевой настрой хуситов.

- В ответ хуситы могут, как они неоднократно заявляли, перекрыть доступ к Красному морю. Это ведет к серьезному международному транспортному коллапсу!

- Вспомните, уже был период когда там активно действовали морские пираты. Но с ними справились достаточно быстро не путем привлечения спецназа с его автоматами и пушками, а подключением к проблеме спецслужб. Они использовали свои рычаги влияния на тех, кто управлял этими пиратами.

Вероятно и теперь, помимо силовой компоненты, которую все же исключить нельзя, основные усилия по стабилизации морских операций хуситов будут сосредоточены на другом фронте. Вероятнее всего, вновь будет оказано воздействие на тех, кто собирается рулить морскими операциями. Уверен, что они найдут эти рычаги.

Однако все это, в то же время, приводит к затягиванию конфликта в Газе.

Придется оккупировать и юг сектора.

- Что вы имеет в виду? Война там и так идет.

- Израиль вынужден будет оккупировать всю территорию сектора Газа – и северную и южную. Точнее говоря, Израиль уже не сможет ограничиться заявлением об уничтожении мест основного базирования и основных объектов ХАМАСа. Они дали бы возможность прекратить военные действия для успокоения международной общественности.

- Означает ли это, что армия Израиля должна будет выдавить население из юга Газы? А их там около двух миллионов человек, включая и людей, переместившихся из северной части сектора.

- Я не думаю , что они их будут выдавливать, но взять под контроль всю территорию сектора Израиль будет вынужден. Надо иметь в виду, что если на севере сектора была сосредоточена вся мощная часть тоннелей, то в южной части вся военная структура ХАМАСа лежит на поверхности. Значит в определенной мере армии Израиля будет легче справиться с военизированным сопротивлением противника. При этом необязательно оттуда выдавливать население.

И в то же время надо понимать, что задачу взятия под контроль этой части территории методом бомбардировок не решить.

- Нужна будет наземная операция в полном соответствии с этим названием? Не уничтожение подземных коммуникаций, а захват территории?

- Да, в этой операции надо будет задействовать все наземные силы, зачастую в полицейском режиме, а это, конечно, и долго по времени и, главное, к сожалению, никуда не уйти от потерь.

Транспортного коллапса, вероятнее всего, не будет!

- Я рискую быть обвиненным в цинизме, но если хуситы станут перекрывать транспортные пути в Красном море, то европейским странам придется воспользоваться Международным транспортным коридором Север- Юг: из незамерзающего порта Мурманск по железной дороге через Иран (хотя часть пути там еще достраивается) и далее на Восток. Тем более, что это и быстрее, и дешевле.

- Я думаю, что американцы, воздействуя на соответствующих лидеров хуситов, а точнее, на тех, кто "дергает за веревочки" во всех этих процессах, достаточно быстро справятся с задачей.