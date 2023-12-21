Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Мировой выпуск стали в ноябре вырос на 3,3% г/г до 145,5 млн тонн

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2023 года увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 145,5 млн тонн, сообщила организация.

В январе-ноябре выпуск металла повысился на 0,5% до 1,715 млрд тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 12,5% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

ноябрь 2023 Динамика к ноябрю 2022 Январь-ноябрь 2023 Динамика к январю-ноябрю 2022
Всего (71 страна) 145,5 3,3 % 1 715,1 0,5 %
Страны ЕС (27), всего 10,6 3,2 % 117,6 -7,8 %
Россия, страны СНГ, Украина 7,4 14,8 % 81,4 4,4 %
Россия 6,4* 12,5 % 70,2 6,4 %
Китай 76,1 0,4 % 952,1 1,5 %
Индия 11,7 11,4 % 128,2 12,1 %
Япония 7,1 -0,9 % 80,0 -2,8 %
США 6,6 6,1 % 73,9 -0,5 %
Южная Корея 5,4 11,9 % 61,3 1,1 %
Германия 2,7 -2,4 % 32,8 -4,0 %
Турция 3,0 25,4 % 30,5 -6,1 %
Бразилия 2,7 3,8 % 29,3 -7,1 %
Иран 3,0* 7,6 % 28,1 0,6 %

* - Предварительные данные

World Steel Association
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине
Военная операция на Украине

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Brent подешевела до $79,31 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 21 декабря

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний нанесет ответный ядерный удар

Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Макрон пообещал продолжить помощь Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });