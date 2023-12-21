Мировой выпуск стали в ноябре вырос на 3,3% г/г до 145,5 млн тонн
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2023 года увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 145,5 млн тонн, сообщила организация.
В январе-ноябре выпуск металла повысился на 0,5% до 1,715 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 12,5% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|ноябрь 2023
|Динамика к ноябрю 2022
|Январь-ноябрь 2023
|Динамика к январю-ноябрю 2022
|Всего (71 страна)
|145,5
|3,3 %
|1 715,1
|0,5 %
|Страны ЕС (27), всего
|10,6
|3,2 %
|117,6
|-7,8 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,4
|14,8 %
|81,4
|4,4 %
|Россия
|6,4*
|12,5 %
|70,2
|6,4 %
|Китай
|76,1
|0,4 %
|952,1
|1,5 %
|Индия
|11,7
|11,4 %
|128,2
|12,1 %
|Япония
|7,1
|-0,9 %
|80,0
|-2,8 %
|США
|6,6
|6,1 %
|73,9
|-0,5 %
|Южная Корея
|5,4
|11,9 %
|61,3
|1,1 %
|Германия
|2,7
|-2,4 %
|32,8
|-4,0 %
|Турция
|3,0
|25,4 %
|30,5
|-6,1 %
|Бразилия
|2,7
|3,8 %
|29,3
|-7,1 %
|Иран
|3,0*
|7,6 %
|28,1
|0,6 %
* - Предварительные данные