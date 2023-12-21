Мировой выпуск стали в ноябре вырос на 3,3% г/г до 145,5 млн тонн

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в ноябре 2023 года увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 145,5 млн тонн, сообщила организация.

В январе-ноябре выпуск металла повысился на 0,5% до 1,715 млрд тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 12,5% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

ноябрь 2023 Динамика к ноябрю 2022 Январь-ноябрь 2023 Динамика к январю-ноябрю 2022 Всего (71 страна) 145,5 3,3 % 1 715,1 0,5 % Страны ЕС (27), всего 10,6 3,2 % 117,6 -7,8 % Россия, страны СНГ, Украина 7,4 14,8 % 81,4 4,4 % Россия 6,4* 12,5 % 70,2 6,4 % Китай 76,1 0,4 % 952,1 1,5 % Индия 11,7 11,4 % 128,2 12,1 % Япония 7,1 -0,9 % 80,0 -2,8 % США 6,6 6,1 % 73,9 -0,5 % Южная Корея 5,4 11,9 % 61,3 1,1 % Германия 2,7 -2,4 % 32,8 -4,0 % Турция 3,0 25,4 % 30,5 -6,1 % Бразилия 2,7 3,8 % 29,3 -7,1 % Иран 3,0* 7,6 % 28,1 0,6 %

* - Предварительные данные