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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Польские военные заводы получили заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Польские военные заводы получили контракт на производство сотен тысяч артиллерийских снарядов, что позволит выйти на постоянное пополнение их запасов в ВС страны, а также поставлять партнерам по НАТО, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Заключен первый исполнительный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов. Предметом контракта является поставка нескольких сотен тысяч единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.

Соглашение было заключено между Агентством по вооружению и Консорциумом PGZ-AMUNICJA. Поставки боеприпасов запланированы на 2024-2029 годы.

В ведомстве контракт назвали рекордным. Он заключен по программе "Национальный резерв боеприпасов", утвержденной постановлением правительства Польши от 29 марта 2023 года, "в рамках которой должны быть созданы условия для эффективного и своевременного пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов в Вооруженных силах Польши".

"Программа предполагает создание, а затем поддержание производственных мощностей отечественной оружейной промышленности на уровне, позволяющем на постоянной основе пополнять запасы боеприпасов, а так называемые "свободные производственные мощности" могут быть направлены на нужды зарубежных партнеров", - подчеркнули в Минобороны.

Консорциум PGZ-AMUNICJA включает такие польские компании-производители боеприпасов, как Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zaklady Metalowe "Dezamet" S.A., Mesko S.A., Zaklady Chemiczne "Nitro-Chem" S.A., Zaklad Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o. и Bydgoskie Zaklady Elektromechaniczne "Belma" S.A.

Минобороны Польша НАТО PGZ-AMUNICJA
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