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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Азербайджан отверг предложение Армении об отводе войск от границы

Азербайджан отверг предложение Армении об отводе войск от границы
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал неприемлемым для Баку предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы.

"Граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована. В таких условиях, если отвести войска, то где гарантии того, что эти позиции не займет другая сторона? Для Азербайджана это предложение Армении неприемлемо", - сказал Байрамов в Баку на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, сегодня азербайджанские военные находятся на своей территории, защищают границы Азербайджана.

"(...) Наша позиция заключается в том, что границы Азербайджана должны защищать исключительно азербайджанские военные. Это наше суверенное право. Мы призываем Армению конструктивно ответить на наше предложение. В этом случае ситуация может развиваться в положительном русле", - сказал он.

Правительство Армении на заседании 14 декабря утвердило рабочий порядок организации и проведения заседаний и встреч комиссий Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы, на следующем этапе будет разработан порядок работы, касающийся содержания документа.

30 ноября вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.

Хроника 27 сентября 2020 года – 14 декабря 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Джейхун Байрамов Ереван Баку Армения
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