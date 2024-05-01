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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Киргизии не исключили обмен территориями при решении вопроса границы с Таджикистаном

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Киргизии и Таджикистану для решения вопроса границы можно рассмотреть вариант с обменом территориями, заявил в интервью госагентству "Кабар" секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов.

"Завершаются демаркационные работы с Таджикистаном. Конечно, процесс идет не так быстро. Мы пережили два конфликта, к сожалению, с потерями, как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Люди обеспокоены, есть страх в приграничье. Это и с нашей стороны, и с их стороны", - сказал он.

По его словам, загвоздка в том, что граница в Баткенской области проходит по сложным участкам, через населенные пункты. "Так что резать приходится по живому. Это трудный путь компромиссов. Без этого невозможно. Нужно идти на уступки. Если придется, то и вариант с обменом территориями можно рассмотреть. И, конечно, должно быть предварительное согласование с местным населением, так идет сейчас работа", - отметил Иманкулов.

Секретарь Совбеза Киргизии добавил, что все процессы, касающиеся определения границ, должны идти мирным путем.

"Мы этот процесс завершим, не ущемляя интересы наших граждан и государства, но в то же время считаясь с интересами соседней страны. Мы добиваемся того, чтобы и они считались с нашими интересами. Я надеюсь, в этом году мы все должны завершить", - сказал Иманкулов.

Киргизия и Таджикистан завершили описание 90% линии границы. В 2023 году рабочие топографические группы провели 15 встреч, в результате которых завершено описание 169,48 км. Всего линия границы между Таджикистаном и Киргизией составляет около 987,6 км.

Киргизия Таджикистан
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