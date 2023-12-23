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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты со спутниками бундесвера

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с двумя спутниками радиолокационной разведки министерства обороны Германии, планировавшийся в субботу, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Теперь запуск предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 05:11 по времени Тихоокеанского побережья США (в 16:11 п Москве). Примерно через 25 минут спутники должны быть выведены на орбиту.

SARah (радар с синтезированной апертурой) - это система военно-космической разведки бундесвера, которая с учетом нынешнего запуска будет состоять из трех радиолокационных спутников, способных получать изображения с разрешением 35-40 см. Срок эксплуатации аппаратов рассчитан на 10 лет.

Спутник SARah-1 (весом 2,2 тонны) с фазированной антенной решеткой был выведен на орбиту в июне 2022 года.

Космические аппараты с синтезированной апертурой SARah-2 и 3 (весом 1,8 тонн каждый) оснащены пассивной параболической антенной. Все они могут предоставлять изображения высокого разрешения независимо от времени суток и облачности. Группировка придет на смену пяти устаревшим германским разведывательным спутникам SARlube, действующим на орбите с 2006 года, которые обеспечивали изображение с пространственным разрешением около одного метра.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты носителя, которая используется в восьмой раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-4 на базе Ванденберг.

США SpaceX Falcon 9 Германия
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