На границе Польши и Украины разблокировали один из четырех КПП

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка-Шегини" на границе Польши с Украиной завершилась 24 декабря, движение грузовиков восстановлено, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Таким образом, количество заблокированных погранпунктов между Украиной и Польшей сократилось до трех.

"По информации Пограничной стражи Республики Польша (...) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка-Шегини". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда на Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - говорится в сообщении в телеграм-канале Госпогранслужбы.

В свою очередь министерство развития громад территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) Украины заявило, что согласовало с Мининфраструктуры Польши план действий для разблокирования границы между странами.

Как отмечается в сообщении украинского ведомства, стороны достигли понимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующим этапом станут переговоры на уровне министерства инфраструктуры Польши и протестующих. При этом вопрос изменений в текущее соглашение между Киевом и ЕС о либерализации грузовых перевозок (так называемый "транспортный безвиз") в настоящее время не обсуждается.

Уточняется, что заместители главы украинского министерства Сергей Деркач и Юрий Васьков и новый замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж провели встречу 22 декабря.

"Совместно мы финализировали план действий для разблокирования границы. Согласовали протокол с единой позицией министерств. Об этой встрече договорились в среду (20 декабря - ИФ) Александр Кубраков (вице-премьер - глава Минвосстановления Украины - ИФ) и министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак", - написал Деркач в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

На сайте Минфраструктуры Польши сообщается, что на встрече Климчака и Кубракова главной темой обсуждения был протест польских перевозчиков на польско-украинской границе.

Климчак передал Кубракову требования, полученные от протестующих на встрече в Люблине. В частности, речь шла о необходимости усовершенствования украинской стороной механизма пересечения границы грузовыми автомобилями, которые используют украинскую систему электронной очереди, исключение регистрации в этой системе порожних транспортных средств, возвращающихся с Украины, исключение из этой системы перевозчиков ЕС, в том числе польских, на указанных ими пунктах пересечения границы. В качестве альтернативы может быть введен принцип взаимности относительно срока пребывания транспортных средств ЕС на Украине и украинских в Евросоюзе.

Климчак также отметил необходимость модифицировать соглашение между ЕС и Украиной об автомобильных перевозках грузов, на полной отмене которого изначально настаивали протестующие.

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи в Киеве с главой МИД Польши Радославом Сикорским в конце прошлой недели предложил внедрять общий контроль на пунктах пропуска на границе. "Обсудили усиление экономического сотрудничества. Сосредоточили внимание на ключевом вопросе: беспрепятственное движение грузов через нашу общую границу (. . .) Должны наработать сбалансированное решение. Предлагал внедрять общий контроль на пунктах пропуска. Это повысит эффективность их работы", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Польские перевозчики в ноябре поэтапно заблокировали четыре КПП на границе с Украиной, требуя восстановить систему выдачи разрешений для украинских перевозчиков для работы на европейском рынке.

С 6 ноября началась блокада КПП "Дорогуск-Ягодин", "Краковец-Корчова" и "Рава Русская - Хребенне". Позже, 22 ноября, блокада границы распространилась на переход "Шегини-Медыка", незаблокированными остались только пункты для пропуска пустого транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей. В блокаде КПП "Шегини-Медыка участвовала организация Oszukana Wies ("Обманутое село").

Блокада серьезно затронула аграрный экспорт Украины. В Еврокомиссии считают ситуацию на границе Польши и Украины недопустимой.