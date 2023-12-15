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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

На границе Украины с Польшей нормализовался проезд грузовиков через КПП Ягодин-Дорогуск

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Количество автомобилей, пересекающих границу Украины с Польшей в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", вернулось к уровню до начала его блокады в ноябре, сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его видеозаявление выложено на YouTube.

"Постепенно, с каждым днем грузопоток растет. За вчерашний день (14 декабря - ИФ) направление пересекло 1,2 тыс. грузовых транспортных средств в обе стороны, больше - в направлении Украины. И это собственно практически те же показатели, которые были до блокады, начавшейся 6 ноября", - сказал Демченко.

Блокада КПП "Ягодин-Дорогуск" была прервана 11 декабря по решению местных властей. Впоследствии глава Дорогуска Войцех Сава отказал польским перевозчикам в разрешении возобновить блокаду. Перевозчики собираются оспорить его решение в суде.

Движение грузовиков на границе со Словакией, по данным Госпогранслужбы Украины, тоже постепенно восстанавливается.

Представители словацких перевозчиков разблокировали движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вишне-Немецке - Ужгород", сообщила Госпогранслужба в Teleram.

"С момента прекращения блокировки по состоянию на 09:00 15 декабря в направлении выезда из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 грузовиков, еще 1 065 находятся в электронной очереди на выезд из Украины", - отмечается в сообщении.

Из-за начавшегося 6 ноября протеста польских перевозчиков на пограничных переходах "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Хребенне" очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска на украинско-польской границе с польской стороны достигали 40 км. Позже, 22 ноября, блокада украино-польской границы распространилась на пограничный переход "Шегини - Медыка", незаблокированными остались только пункты для пропуска пустого транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей.

Организаторы блокады требуют отменить введенный в 2022 году Еврокомиссией режим "транспортного безвиза" для Украины.

К польским перевозчикам после предупредительной акции в ноябре с 1 декабря присоединились словацкие, заблокировав погранпункт "Вышне-Немецке - Ужгород". Вечером 4 декабря они прекратили протест, но возобновили его 11 декабря.

Об акциях протеста, начиная с 11 декабря, на КПП "Загонь-Чоп" заявили и венгерские перевозчики. Вместе с тем, движение транспорта на этом направлении не перекрывается.

Госпогранслужба Польша Украина Андрей Демченко Евросоюз
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