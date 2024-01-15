Румынские фермеры снова стали блокировать движение фур на границе с Украиной

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Румынии фермеры снова блокируют движение грузовиков через пограничный с Украиной пункт пропуска "Сирет", кроме того, они блокируют КПП "Викову-де-Сус", сообщила Госпогранслужба Украины.

"Около 12:00 (13:00 по Москве - ИФ) фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", - говорится в сообщении.

Помимо этого, началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", напротив украинского "Красноильск".

Остальные виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются в установленном порядке как на въезд, так и выезд из Украины.

Румынские фермеры 13 января заблокировали движение грузовиков на Украину в пункте пропуска "Сирет". Тогда акция продолжалась 6 часов. Также этот переход время от времени блокировали 14 января.

Румынское направление является одним из основных для вывоза на внешние рынки украинской агропродукции. По данным Минагрополитики Украины, в первую декаду января почти половина грузов, которые перевозились автотранспортом, экспортировалась через Румынию. В целом румынское направление в настоящее время обеспечивает около 20% экспорта продовольствия из Украины (учитывая авто-, морской и железнодорожный транспорт).

Агросектор Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии с 2022 года оказался под ударом из-за беспошлинных поставок в ЕС с Украины дешевого продовольствия, которое оседает на рынках этих стран и сбивает цены на местную продукцию. Под давлением этих пяти государств Еврокомиссия в мае 2023 года ввела запрет на импорт в них ряда украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника), который действовал до 15 сентября. Впоследствии ряд стран ввел ограничения на агроторговлю с Украиной на национальном уровне.

Автоперевозчики соседних с Украиной стран ЕС (в частности, Польши, Венгрии и Словакии) недовольны отменой разрешительной системы для работы украинских дальнобойщиков на европейском рынке. Это, по их мнению, приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки. Перевозчики устраивают акции протеста на приграничных с Украиной погранпунктах, перекрывая движение фур. Наибольшего размаха эти акции получили в Польше.