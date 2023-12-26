Рубль умеренно растет относительно доллара и стабилен к юаню

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Доллар умеренно снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль немного укрепляется благодаря поддержке компаний-экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам декабря.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,4425 руб./$1 (-30,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,4 коп. - до 12,765 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивная динамика нацвалюты обусловлена приближающимся днем налоговых выплат - в четверг, 28 декабря, компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Также поддержку оказывают высокие цены на нефть, чуть подрастающие во вторник утром.

Инвесторы также оценивают планы руководства Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке в начале следующего года в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе", - сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Она отметила, что направление валютных операций в целом будет зависеть от цены на нефть. "Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты", - заявила глава ЦБ.

Российские экспортеры наращивают продажи валюты, но дело тут не только в том, что вступили в силу требования октябрьского указа президента об обязательной репатриации и продаже их выручки, сообщила Набиуллина. Она подтвердила свою позицию о том, что указ, действие которого на данный момент ограничено апрелем 2024 года, должен оставаться временным.

По ее мнению, сейчас продажа валютной выручки не является определяющим фактором для курса рубля.

"Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", - сказала Набиуллина, добавив, что ЦБ не ожидает резкого изменения ситуации на валютном рынке в момент истечения действия указа весной следующего года.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками. Торги в США в понедельник также не проводились.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,08 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,64 за баррель, что на 0,11% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник немного снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,02%, китайский CSI300 - 0,72%, южнокорейский Kospi - на 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 при этом растет на 0,09%.