Багдад осудил авиаудар США по объектам группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Иракское правительство осудило авиаудар США по объектам, используемым шиитской военизированной группировкой "Катаиб Хезболла", которая действует на территории Ирака, сообщают ближневосточные СМИ.

В Багдаде его расценили как "очевидно враждебное действие" и "недопустимое нарушение суверенитета Ирака", а также указали, что это приведет к ухудшению отношений между США и Ираком.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США нанесли удары по трем объектам в Ираке, принадлежащим группировке "Катаиб Хезболла".

По данным иракской стороны, погиб один военнослужащий Ирака, еще 18 получили ранения.

В заявлении, распространенном Пентагоном, говорится, что "эти высокоточные удары являются ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев", в частности, на атаку в понедельник на авиабазу Эрбиль со стороны "связанной с Ираном "Катаиб Хезболлы". Пентагон отметил, что в результате атаки на авиабазу ранения получили трое американских военнослужащих.