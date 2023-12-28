Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 человек погибли и почти 60 пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на северо-западе Турции, сообщает в четверг Daily Sabah.

Авария произошла в муниципалитете Сакарья в четверг утром. В ней участвовали грузовик, три автобуса, а также еще три транспортных средства. На месте происшествия работают жандармерия, медики, пожарные, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и дорожные бригады. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Движение в сторону Стамбула на шоссе было временно перекрыто.