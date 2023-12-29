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Google договорилась об урегулировании иска на $5 млрд о сборе данных в Chrome

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., договорилась об урегулировании коллективного иска на $5 млрд по обвинениям в сборе персональных данных миллионов пользователей браузера Chrome, пишет New York Post со ссылкой на адвокатов сторон процесса.

Стороны в рамках медиации подписали юридически обязывающий документ с перечислением существенных условий мирового соглашения, которое намерены подать на утверждение федерального суда в Окленде (штат Калифорния) не позднее 24 февраля 2024 года.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Истцы требовали компенсации ущерба на сумму не менее $5 млрд ($5 тыс. на каждого). По их словам, Google могла следить за онлайн-активностью пользователей Chrome даже в режиме "инкогнито". Компания отрицала эти обвинения.

Рассмотрение иска было запланировано на 5 февраля.

В New York Post сообщили, что на момент написания материала не получили ответ от Google, Washington Post сообщает, что представитель компании отказался от комментариев.

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