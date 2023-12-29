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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Оператор парома между Владивостоком и Тонхэ решил дополнить маршрут японским портом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейский оператор морского парома Eastern Dream, выполняющего регулярные рейсы между Владивостоком и Тонхэ (провинция Канвондо в Корее), планирует весной 2024 года расширить маршрут за счет японского порта Сакаиминато (префектура Тоттори).

По данным южнокорейского издания Kado, владелец парома - компания Doowon Merchant Marine - подал соответствующую заявку в министерство океанов и рыболовства Южной Кореи.

Отмечается, что при отсутствии особых обстоятельств заявка будет рассмотрена и утверждена в начале 2024 года, заход в Сакаиминато может появиться в расписании с 15 февраля.

В настоящее время между Японией и Россией нет морского пассажирского сообщения.

Построенный в 1993 году паром Eastern Dream с 2009 года еженедельно курсировал по маршруту Владивосток-Тонхэ-Сакаиминато. В 2019 году перевозки были отменены из-за нерентабельности и политических разногласий между азиатскими странами. Паромное сообщение между Владивостоком и Тонхэ (уже без захода в Японию) возобновилось летом 2022 года, рейсы выполняются раз в неделю.

Eastern Dream Сакаиминато Тонхэ Владивосток
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