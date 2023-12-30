В Польше не нашли обломков ракеты, нарушившей воздушное пространство страны

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Люблинском воеводстве Польши безуспешно завершились действия по поиску обломков ракеты, нарушившей накануне воздушное пространство страны со стороны Украины, сообщает оперативное командование Войска польского.

"Завершена проверка территории, в этих действиях принимали участие почти 500 служащих Сил территориальной обороны. Результат проверки негативный. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности местных жителей. Военнослужащие завершили действия, продолжать их не планируется", - говорится в сообщении оперативного командования, размещенном в соцсети Х.

"Мы благодарим служащих Сил территориальной обороны за готовность и профессионализм, а местных жителей - за терпение и понимание", - отмечается в сообщении.

Начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула накануне выступил с утверждением, что в польское воздушное пространство с Украины на некоторое время входила российская ракета, затем пересекла границу в обратном направлении.

Доказательств этим заявлениям Кукула не привел.