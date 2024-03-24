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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

В Польше заявили, что российская ракета входила в воздушное пространство страны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Польские военные заявили, что российская крылатая ракета в воскресенье на некоторое время входила в воздушное пространство Польши, а затем пересекла границу в обратном направлении.

"Этот объект вошел в польское воздушное пространство возле села Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд", - передают западные СМИ со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши.

Доказательств этим заявлениям военные не предоставили.

"Радары военных следили за ракетой на всем протяжении ее полета", - отметили в ВС Польши.

Ранее военные также заявляли о том, что самолеты Польши и ее союзников поднимались в воздух в связи с активностью авиации РФ.

Польша
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