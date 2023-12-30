ЦПВС сообщил о нарушении пространства Сирии со стороны западной коалиции

Пара штурмовиков А-10 "Thunderbolt" ВВС США Фото: U.S. Air Force/Michael O'Hagan/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты А-10 "Thunderbolt" и многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-1C коалиции стран Запада четыре раза за сутки нарушали воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Как заявил контр-адмирал, - "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

О добавил, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики".