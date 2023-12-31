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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Аэропорт Астаны возобновил работу в штатном режиме

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Астаны в ночь на воскресенье возобновил прием и отправку самолетов, прерванные ранее из-за непогоды, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

"Погода стабилизировалась, на текущий момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.

Накануне в аэропорту Астаны были сложные погодные условия: ветер с порывами до 23 м/с, плохая видимость - 100-150 метров, низовая метель и снегопад. Из-за невозможности проведения противообледенительной обработки судов и отсутствия свободных стоянок аэропорт был закрыт на прием рейсов.

Авиакомпания Air Astana в свою очередь сообщила, что постепенно восстанавливает расписание рейсов благодаря улучшению погоды в Астане. "Начиная с 07:00 из Астаны вылетело около 10 внутренних и международных рейсов и столько же рейсов прилетело. Для того чтобы вывезти пассажиров отмененных рейсов авиакомпания ввела два дополнительных рейса между Алматы и Астаной", - говорится в сообщении перевозчика.

В минувшую субботу в Астане было задержано 40 рейсов и отменено 20 рейсов Air Astana.

В свою очередь пресс-секретарь министерства транспорта Казахстана Жанжигит Омархан сообщил, что пассажирам отмененных рейсов авиакомпаний вернут полную стоимость билетов. Как он написал в воскресенье в соцсетях, "для возврата полной стоимости билета клиентам необходимо сделать прямое обращение к авиакомпаниям".

Казахстан Астана Air Astana
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