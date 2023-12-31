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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Авианосец ВМС США направился в Восточное Средиземноморье

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Gerald Ford после пятидневного пребывания на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит вышел на патрулирование в восточную часть Средиземного моря, следует из данных портала Marine Traffic.

В настоящее время он находится в Эгейском море.

Одновременно из греческого порта Пирей вышел американский ракетный крейсер USS Normandy, входящий в состав авианосной ударной группы, возглавляемой авианосцем USS Gerald Ford.

На прошлой неделе Пентагон сообщил о продлении пребывания авианосца в регионе на фоне палестино-израильского конфликта. Он находится в Средиземном море уже более семи месяцев.

В состав авианосной ударной группы во главе авианосцем USS Gerald Ford входят ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Ramage, USS Thomas Hudner и USS McFaul. Кроме того, в регионе находятся американские эсминцы USS Bulkeley и USS Delbert Black, а также эсминец противоракетной обороны USS Arleigh Burke.

США Средиземное море USS Gerald Ford
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