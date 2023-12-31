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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Новогоднее обращение Католикоса всех армян не покажут в эфире Общественного ТВ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Впервые в истории независимой Армении власти республики отказались транслировать в эфире Общественного телевидения страны новогоднее обращение Католикоса всех армян.

"К сожалению, в эту новогоднюю ночь нам придется столкнуться с неприятным инцидентом. На протяжении всей истории независимости, со времен Святейшего Вазгена I (Католикос всех армян в 1955-1994 гг.), в новогоднюю ночь обращение Святейшего патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны. В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение Святейшего Патриарха не будет транслироваться раньше полуночи, как это было традиционно принято", - говорится в заявлении пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

Отмечается, что Общественное телевидение предложило транслировать новогоднее обращение католикоса в вечернем выпуске "Новостей". "Данное предложение было сочтено не подобающим и было отклонено", - говорится в заявлении.

Общественное телевидение Армении пока не прокомментировало ситуацию.

Между армянской церковью и правительством Никола Пашиняна с 2018 года наблюдаются напряженные отношения. Церковь во главе с Католикосом Гарегином II неоднократно критиковала власти Армении в связи с политикой в вопросе Нагорного Карабаха, призывала руководство страны подать в отставку. На государственных мероприятиях, в которых традиционно участвовали представители церкви, уже длительное время они не приглашаются и участвуют отдельно.

Армения Гарегин II
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