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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Азербайджан в 2024 году инвестирует оборонную промышленность около $600 млн

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2024 году инвестиции в производство военного назначения составят как минимум 1 млрд манатов ($588 млн по текущему курсу)

"В следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения. Как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения, по меньшей мере, один миллиард манатов. Таким образом мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут", - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, Азербайджан значительно усилил свою армию. "Возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов", - добавил глава государства.

Азербайджан Ильхам Алиев
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