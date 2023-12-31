Российские военные в Сирии сообщили об израильском авиаударе в субботу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Израильские истребители в субботу нанесли удар по объектам в районе сирийского города Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 декабря с 17:14 до 17:27 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар шестью крылатыми ракетами по объектам в районе города Алеппо. В результате удара израильской авиации жертв и пострадавших нет", - заявил он в воскресенье.

Кулить также заявил о нарушениях в небе Сирии со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15 "коалиции", - сообщил он.

Кроме того, по словам замруководителя ЦПВС, в провинции Латакия трое сирийских военнослужащих получили ранения из-за самодельного взрывного устройства, сброшенного террористами с беспилотника. Еще один военный был ранен в результате снайперского обстрела боевиков.