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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Не менее 13 человек стали жертвами землетрясения в Японии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В результате мощного землетрясения в Японии, произошедшего в понедельник, погибли не менее 13 человек, десятки получили ранения и травмы, сообщило "Киодо".

Землетрясение привело к "значительным структурным повреждениям и пожарам" в городе Вадзима в префектуре Исикава, информирует агентство, ссылаясь на данные местных властей. Отмечается, что разрушено более 50 домов и построек, более 100 повреждены пожарами.

Было нарушено железнодорожное сообщение, возникли перебои с подачей электроэнергии. В помощь спасателям направлены подразделения сил самообороны страны.

После землетрясения была объявлена угроза цунами, но к утру вторника она была отменена.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.

Япония землетрясение
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