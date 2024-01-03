Россиянин задержан в Латвии по подозрению в шпионаже

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Латвии арестован гражданин РФ по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ) республики.

В СГБ уточнили, что россиянин был задержан 20 декабря 2023 года. Он подозревается в сборе и передаче спецслужбам РФ информации об объектах критически важной инфраструктуры и военных объектах в Латвии и оказании иной поддержки.

В СГБ отметили, что в ходе обысков на пяти объектах в Риге и ее окрестностях изъяты документы и носители информации.

Личность подозреваемого не раскрывается.