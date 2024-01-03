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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Президент Аргентины Милей призвал Великобританию к переговорам по Фолклендам

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Новые власти Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем призвали Лондон вернуть им суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами и предлагают переговоры по этому вопросу, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Сегодня исполняется 191 год со дня первоначальной насильственной оккупации Мальвинских островов Соединенным Королевством; правительство Аргентины и все общество отстаивают наше право на суверенитет над Мальвинскими островами", - заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Мануэль Адорни.

"Правительство Аргентины вновь заявляет о готовности возобновить двусторонние переговоры, которые позволят найти решение вопроса о суверенитете в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Аргентины.

"Правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, которые предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания атмосферы доверия, способствующей возобновлению переговоров", - добавили в МИД страны.

Война между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские острова, которые в Великобритании называют Фолклендскими, а также за две британские заморские территории Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова началась 2 апреля 1982 года и закончилась 14 июня поражением Аргентины, однако Буэнос-Айрес продолжает считать их аргентинской территорией.

Аргентина Великобритания Фолклендские острова
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