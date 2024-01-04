Генконсульство Белоруссии откроют в Ростове-на-Дону не позднее 1 июля 2024 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - К июлю этого года в Ростове-на-Дону будет открыто генеральное консульство Белоруссии. Данное решение принято Совмином республики и опубликовано на национальном правовом портале.

"Открыть не позднее 1 июля 2024 года Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация)", - говорится в постановлении.

Указывается, что не позднее данного срока должно быть закрыто отделение посольства Белоруссии, работающее в Ростове-на-Дону.