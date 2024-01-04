Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Генконсульство Белоруссии откроют в Ростове-на-Дону не позднее 1 июля 2024 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - К июлю этого года в Ростове-на-Дону будет открыто генеральное консульство Белоруссии. Данное решение принято Совмином республики и опубликовано на национальном правовом портале.

"Открыть не позднее 1 июля 2024 года Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация)", - говорится в постановлении.

Указывается, что не позднее данного срока должно быть закрыто отделение посольства Белоруссии, работающее в Ростове-на-Дону.

Белоруссия Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

Иран ответит на теракт в Кермане нападениями шиитских группировок на базы США

Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

В ОПЕК+ подтвердили приверженность соглашению ради стабильности нефтяных рынков

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

Россиянин задержан в Латвии по подозрению в шпионаже

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Два взрыва произошли у могилы генерала Сулеймани в Иране

В Польше заявили о неспособности нарастить армию до уровня потенциальных противников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });