Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Очередь легковушек из Белоруссии в ЕС выросла почти в 2,5 раза за сутки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Очередь легкового транспорта, следующего из Белоруссии в страны ЕС, выросла в 2,4 раза за сутки, сообщили в Госпонгранкомитете республики.

"За 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 225 до 545 единиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым загруженным маршрутом является польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его сотрудники приняли на свою территорию лишь 42% транспорта от нормы.

В то же время на литовском направлении меньше всего легковушек оформили в погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) - 54% авто. В латвийском Патерниеки (Григоровщина) - приняли 56%.

"Самым загруженным маршрутом в ЕС для фур остается литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), перед которым находятся около 500 большегрузов, - сообщили в Госпогранкомитете. - Меньше всего грузовых авто оформили в Мядининкае (Каменный Лог) - 15%".

В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) выполнили норму по пропуску на 49%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 145 фур.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) количество фур за сутки увеличилось с 30 до 110 единиц. Латвийская сторона приняла на свою территорию 40% авто, информируют пограничники.

Белоруссия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

Иран ответит на теракт в Кермане нападениями шиитских группировок на базы США

Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

В ОПЕК+ подтвердили приверженность соглашению ради стабильности нефтяных рынков

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

Россиянин задержан в Латвии по подозрению в шпионаже

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Два взрыва произошли у могилы генерала Сулеймани в Иране

В Польше заявили о неспособности нарастить армию до уровня потенциальных противников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });