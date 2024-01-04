Очередь легковушек из Белоруссии в ЕС выросла почти в 2,5 раза за сутки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Очередь легкового транспорта, следующего из Белоруссии в страны ЕС, выросла в 2,4 раза за сутки, сообщили в Госпонгранкомитете республики.

"За 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 225 до 545 единиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым загруженным маршрутом является польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его сотрудники приняли на свою территорию лишь 42% транспорта от нормы.

В то же время на литовском направлении меньше всего легковушек оформили в погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) - 54% авто. В латвийском Патерниеки (Григоровщина) - приняли 56%.

"Самым загруженным маршрутом в ЕС для фур остается литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), перед которым находятся около 500 большегрузов, - сообщили в Госпогранкомитете. - Меньше всего грузовых авто оформили в Мядининкае (Каменный Лог) - 15%".

В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) выполнили норму по пропуску на 49%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 145 фур.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) количество фур за сутки увеличилось с 30 до 110 единиц. Латвийская сторона приняла на свою территорию 40% авто, информируют пограничники.