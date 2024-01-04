Лукашенко назначил нового министра экономики
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
"Итак, новый министр экономики - Юрий Чеботарь", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 20 ноября прошлого года Лукашенко освободил от должности министра экономики Александра Червякова, назначив его послом республики в Китае. С того момента должность главы Минэкономики республики оставалась вакантной.
Юрий Чеботарь с 2020 года занимал должность первого заместителя министра экономики Белоруссии.