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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Лукашенко назначил нового министра экономики

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Итак, новый министр экономики - Юрий Чеботарь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 ноября прошлого года Лукашенко освободил от должности министра экономики Александра Червякова, назначив его послом республики в Китае. С того момента должность главы Минэкономики республики оставалась вакантной.

Юрий Чеботарь с 2020 года занимал должность первого заместителя министра экономики Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Юрий Чеботарь
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