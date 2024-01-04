Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Франция выдворила в 2023 году более 4,5 тыс. иностранцев

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Франция в 2023 году выдворила 4 686 иностранцев, совершивших правонарушения, сообщила в четверг газета Le Figaro со ссылкой на МВД.

Издание указывает на то, что эта цифра на 30% превышает соответствующий показатель 2022 года, и напоминает, что две недели назад в обстановке острых политических дебатов был принят закон об иммиграции, предусматривающий облегчение процедуры выдворения.

В 2022 году французские власти выдворили 3 615 иностранцев-правонарушителей, а в 2021-м - 1,8 тыс.

Подавляющее большинство выдворяемых - мужчины. Основные направления высылки правонарушителей - Магриб, страны Африки к югу от Сахары и Центральная Европа.

В МВД уточняют, что в эти списки не входят лица, выдворенные превентивно по причине радикализации террористической направленности.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который в четверг провел в Париже совещание префектов, "приветствовал этот первый итог" и призвал "еще ускорить данную работу, в частности, с помощью закона об иммиграции, как только он будет опубликован".

Текст нового закона, по которому до его опубликования еще должен высказаться Конституционный совет, допускает, в том числе, выдворение иностранцев-правонарушителей, пребывающих на французской территории на законных основаниях.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма

Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма

Власти Индии заверили, что не поставляли боеприпасы Украине

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

Иран ответит на теракт в Кермане нападениями шиитских группировок на базы США

Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Трамп обжаловал решение суда Колорадо о запрете участия в праймериз штата

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

В ОПЕК+ подтвердили приверженность соглашению ради стабильности нефтяных рынков

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

Россиянин задержан в Латвии по подозрению в шпионаже

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });