Южная Корея объявила об эвакуации жителей острова Енпхендо из-за "провокации" КНДР

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Южная Корея приказала гражданским лицам на острове Енпхендо эвакуироваться в убежища, сообщает "Ренхап".

По данным местных властей, приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 (6:02 по мск) и еще раз в 12:30 (6:30 по мск) в пятницу по просьбе южнокорейских военных.

"Мы объявили об эвакуации после получения звонка из воинской части, сообщившей, что она наносит морской удар по острову Енпхендо, поскольку там сложилась ситуация с северокорейской провокацией", - заявил агентству чиновник.