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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Белоруссии авиаперевозчикам разрешили формировать "черные" списки пассажиров

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии авиаперевозчикам разрешили формировать "черные" списки пассажиров, это предусмотрено изменениями в Воздушный кодекс республики, которые в пятницу подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Перевозчику предоставляется право на формирование реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Решение о включении пассажира в данный реестр будет приниматься перевозчиком в случае совершения пассажиром правонарушений на борту воздушного судна", - сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

Поправки определяют порядок государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов, закрепляется необходимость разработки планов развития аэродромов (вертодромов) гражданской авиации и аэропортов.

Предусматривается возможность оформления перевозчиком авиабилета по безбагажному тарифу (без включения в стоимость авиабилета услуг по перевозке багажа), что позволит повысить привлекательность авиаперевозок для пассажиров.

Также уточняется перечень случаев одностороннего отказа перевозчика от исполнения договора воздушной перевозки и порядок возврата денежных средств, уплаченных за воздушную перевозку.

Белоруссия Александр Лукашенко
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