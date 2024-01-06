Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" покинул Средиземное море

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Gerald Ford, пройдя Гибралтарский пролив, вышел из Средиземного моря в Атлантику, сообщил 6-й оперативный флот США.

Вместе с ним в Атлантику также проследовал ракетный крейсер USS Normandy, входящий в состав авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Gerald Ford. В группу также входят эсминцы USS Ramage и USS McFaul.

Американская авианосная группа находилась в Восточном Средиземноморье семь месяцев. Глава Пентагона Ллойд Остин трижды продлевал ее пребывание в регионе на фоне палестино-израильского конфликта.

В настоящее время в Восточном Средиземноморье на патрулировании остаются корабли Амфибийно-десантной группы ВМС США. В состав группы входят ее флагман - авианесущий универсальный десантный корабль USS Bataan, десантно-вертолетный корабль-док USS Mesa Verde и десантный транспорт-док USS Carter Hall, которые в конце декабря были выведены из Красного моря в Средиземноморье для усиления группировки американских ВМС в регионе. На трех больших десантных кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью более двух тысяч военнослужащих.

В Средиземном море также находятся американские эсминцы противоракетной обороны USS Bulkeley и USS Arleigh Burke.