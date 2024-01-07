Заместители глав МИД США, Южной Кореи и Японии осудили КНДР и Китай

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Заместители глав внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии на первом заседании Индо-Тихоокеанского диалога, прошедшего в Вашингтоне, осудили ядерную и ракетную программы Северной Кореи и подвергли критике Китай за действия в Южно-Китайском море, сообщает агентство "Ренхап" в воскресенье.

Механизм диалога был сформирован в соответствии с договоренностью, достигнутой президентами США Джо Байденом, Южной Кореи Юн Сок Елем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой на саммите в Кэмп-Дэвиде в августе прошлого года.

"Ренхап" отмечает, что в итоговом совместном заявлении среди прочего говорится: "Они осудили продолжающееся развитие КНДР своих незаконных ядерных программ и программ по созданию баллистических ракет, растущее военное сотрудничество с Россией и серьезные нарушения прав человека".

Агентство пишет, что стороны "напомнили о своих позициях относительно недавнего опасного и ведущего к эскалации ситуации поведения" Китая в Южно-Китайском море.

"Они решительно подтвердили свою твердую приверженность международному праву, включая свободу судоходства и полетов, как отражено в Конвенции ООН по морскому праву, и выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением где-либо в водах Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении.

Кроме того, представители трех стран изложили позиции сторон по тайваньскому вопросу.

"Они подтвердили важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива как необходимых условий безопасности и процветания международного сообщества", - приводит "Ренхап" выдержки из заявления.