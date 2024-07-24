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США ввели санкции против физлиц и компаний из Китая за поддержку ракетной программы КНДР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США вводят санкции против шести граждан Китая и пяти китайских компаний, сообщил американский Минфин.

По информации ведомства, эти люди и организации "вовлечены в закупку товаров, помогающих баллистической ракетной программе и космической ракетной программе КНДР".

"США привержены использовать все средства для реализации международных санкций, в том числе препятствования незаконным сетям закупок", - сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

КНДР Минфин США Китай Брайан Нельсон
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