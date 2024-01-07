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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЕС приветствовал взаимное признание Сербией и Косово номеров автомобилей

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствует решения Косово и Сербии официально признать автомобильные номерные знаки друг друга, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это решение является позитивным шагом в реализации соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу (Белграда и Приштины при посредничестве ЕС - ИФ), касающихся свободы передвижения", - говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

По словам Борреля, "это демонстрирует, что достижение прогресса в нормализации отношений между Косово и Сербией возможно", и подчеркивает важность продолжения работы в рамках диалога.

Как отметил глава европейской дипломатии, "это также представляет собой шаг в правильном направлении к лучшей региональной и европейской интеграции Западных Балкан, что в итоге принесет пользу гражданам региона".

Сербия Косово ЕС Жозеп Боррель
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