В Ереване заявили о 23 армянских военных в азербайджанском плену

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, заявил что в Азербайджане в плену находятся 23 армянских военнослужащих.

"Мы надеемся, что вопрос пленных будет решен до соглашения о мире с Азербайджаном. Надеемся, что все подтвержденные 23 армянских пленных вернутся в Армению", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

13 декабря Азербайджан вернул Армении 32 армянских военнослужащих.

Тогда армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что "плененные в 2020-2023 гг 31 военнослужащий ВС Армении и плененный в сентябре в Нагорном Карабахе один военнослужащий пересекли армяно-азербайджанскую границу и находятся на территории Армении".

Ереван, в свою очередь, вернул Баку двух военнослужащих.

Обмен пленными стал возможен в результате договоренности, достигнутой между аппаратом премьер-министра Армении и администрацией президента Азербайджана.