Поиск

Ереван через Анкару передал Дамаску приговоренных к пожизненному заключению граждан Сирии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ереван передал сирийским властям двух граждан Сирии, приговоренных в Армении к пожизненному заключению по обвинению в участии в войне в Карабахе в качестве наемников азербайджанской стороны, сообщил армянский Минюст.

"Граждане Сирии Юсеф Алабед аль-Хаджи и Мухраб Мухаммад аль-Шхер, приговоренные к пожизненному заключению в Армении, 14 января были переданы через Турцию компетентным органам Сирии для дальнейшего исполнения вынесенных им приговоров в стране их гражданства. Передача была осуществлена в сотрудничестве с соответствующими компетентными органами и в рамках действующих правовых механизмов", - сказано в пресс-релизе.

Оба сирийца были приговорены к пожизненному лишению свободы в мае 2021 года судом в Сюникской области на юге Армении. Суд признал их участниками по найму в войне в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны. Они обвинялись в международном терроризме, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, наемничестве.

Азербайджан 14 января передал Армении четырех пленных, задержанных азербайджанской стороной в Карабахе в период боевых действий.

1га др

Азербайджан Карабах Минюст Турция Сирия Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

 Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

 В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным в скором времени

Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

 Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

 В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });