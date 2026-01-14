Ереван через Анкару передал Дамаску приговоренных к пожизненному заключению граждан Сирии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ереван передал сирийским властям двух граждан Сирии, приговоренных в Армении к пожизненному заключению по обвинению в участии в войне в Карабахе в качестве наемников азербайджанской стороны, сообщил армянский Минюст.

"Граждане Сирии Юсеф Алабед аль-Хаджи и Мухраб Мухаммад аль-Шхер, приговоренные к пожизненному заключению в Армении, 14 января были переданы через Турцию компетентным органам Сирии для дальнейшего исполнения вынесенных им приговоров в стране их гражданства. Передача была осуществлена в сотрудничестве с соответствующими компетентными органами и в рамках действующих правовых механизмов", - сказано в пресс-релизе.

Оба сирийца были приговорены к пожизненному лишению свободы в мае 2021 года судом в Сюникской области на юге Армении. Суд признал их участниками по найму в войне в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны. Они обвинялись в международном терроризме, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, наемничестве.

Азербайджан 14 января передал Армении четырех пленных, задержанных азербайджанской стороной в Карабахе в период боевых действий.

