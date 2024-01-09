В США ждут укрепления связей Израиля со странами региона после операции в Газе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Израилю удастся добиться более тесных отношений со странами ближневосточного региона после окончания военной операции в секторе Газа.

"Я знаю о многолетних усилиях Израиля добиться большей интеграции со странами Ближнего Востока. Я думаю, что в данный момент в этой сфере есть настоящий потенциал, - приводит во вторник портал Ynet слова Блинкена на встрече с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. - Но нам нужно пережить нынешнее трудное время и гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся".

До поездки в Израиль Блинкен совершил визиты в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Тель-Авиве он провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Тот заверил Блинкена, что Израиль предпринимает усилия с целью минимизации жертв среди гражданского населения в ходе операции в Газе.

Накануне Блинкен заявлял, что Саудовская Аравия, Иордания, Катар, ОАЭ и Турция согласились начать совместное планирование восстановления и введения новой системы управления в секторе Газа после окончания операции Израиля.

Агентство Associated Press (AP) между тем сообщило, что между США и Израилем остаются разногласия по поводу того, кто встанет во главе Газы. Вашингтон хочет поручить это Палестинской национальной администрации, возобновить переговоры о создании палестинского государства. В Израиле выступают против этих идей.