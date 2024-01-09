Лукашенко призвал белорусов работать каждый на своем месте, чтобы не было войны

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов сохранить работающую экономику.

"Кто-то когда-то посмеивался над этим: "Вот, опять эти белорусы: лишь бы не было войны..." Сегодня уже не смеются. Потому что, если война - все. Ни о какой культуре, ни о каком производстве, о качестве речи быть не может", - заявил Лукашенко на церемонии вручения государственной премии "За духовное возрождение"

Однако, по его словам, "никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте, сделаем то, что обязаны сделать, если у нас будет работать экономика".

"Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса. И для этого у нас есть все. Все зависит от нас", - добавил он.