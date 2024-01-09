Лидер ХАМАС призвал мусульманские страны снабдить бойцов группировки оружием

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что мусульманские страны должны активнее поддержать группировку и поставить оружие для борьбы против израильской армии.

"Мы видим, как некоторые страны снабжают оружием оккупанта. (...) Пришло время для мусульманских стран поддержать сопротивление поставками оружия, потому что это битва не только палестинского народа", - приводят ближневосточные СМИ слова лидера движения.

Выступая на конференции в Дохе, Хания также отметил, что Израиль "не смог добиться ни одной из своих целей" за почти 100 дней своей операции в секторе Газа.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.