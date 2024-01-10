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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Болгарскую армию планируют оснастить американским вооружением

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев направляется в США для обсуждения вопросов военно-технического оснащения болгарской армии, сообщил в среду портал Euractiv.

По данным издания, у главы болгарского оборонного ведомства запланированы встречи в министерстве обороны, Госдепартаменте, Совете национальной безопасности, Конгрессе и Агентстве сотрудничества в области безопасности и обороны.

Тагарев также посетит заводы Lockheed Martin в Южной Каролине. Он будет проинформирован о процессе производства самолетов F-16 Block 70, которые Болгария закупила для своих ВВС, отмечает Euractiv со ссылкой на болгарское министерство обороны.

Министр обороны Болгарии планирует принять участие в обсуждении вопросов безопасности на Черном море, будущего Западных Балкан и восточного фланга НАТО в Университете национальной обороны в Вашингтоне.

Близкий к институтам ЕС портал отмечает, что за последние три года Болгария увеличила инвестиции в свои вооружения, основу которых по-прежнему составляют большие количества техники советского производства.

Болгария планирует потратить $10 млрд на военные инвестиции до 2032 года. Эти расходы покроют три крупных проекта. Самый крупный из них - контракт с Lockheed Martin на поставку 16 истребителей F-16 стоимостью почти $2,4 млрд, включая вооружение.

В начале декабря болгарский парламент одобрил сделку по закупке у General Dynamics почти 200 бронемашин Stryker для пехоты на сумму $1,3 млрд.

Последняя крупная военная сделка заключается в оснащении болгарской армии современными 3D-радарами, и ожидается, что этот контракт будет подписан очень скоро.

Предложения выдвинули пять ведущих мировых компаний: американская Lockheed Martin, Leonardo (Италия), Elta (Израиль), Indra (Испания) и Thales (Франция). Стоимость проекта составляет не менее $230 млн. В качестве фаворита Софией рассматривается Lockheed Martin, передает Euractiv.

Болгария США
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