Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция, Болгария и Румыния в четверг подписали соглашение, предполагающее создание целевой группы по расчистке вод Черного моря от дрейфующих мин, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Мы совместно приняли решение подписать протокол между тремя странами, чтобы более эффективно бороться с опасностью мин в Черном море путем улучшения нашего тесного сотрудничества и координации", - сообщил Гюлер на прошедшей в Стамбуле совместной пресс-конференции с главой Минобороны Румынии Ангелом Тылвэром и замминистра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Как отмечалось на пресс-конференции, инициатива трех стран направлена на повышение безопасности судоходства в Черном море.

Болгария Румыния Турция Чёрное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

Белый дом поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе
Обострение палестино-израильского конфликта

ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе

Алиев заявил, что Азербайджан не сдвинется с занятых позиций

Алиев заявил, что Азербайджан не сдвинется с занятых позиций

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });