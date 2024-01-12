Фондовые индексы Европы упали на данных об ускорении инфляции в США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в четверг вслед за публикацией статданных, показавших более существенное, чем ожидалось, ускорение темпов инфляции в США.

Опубликованные данные ослабили ожидания трейдеров в отношении того, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению базовой процентной ставки в марте. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов на мартовском заседании после публикации данных по инфляции в США оценивалась трейдерами в 61% против 68,9% ранее в течение дня, по данным CME FedWatch.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в США в декабре ускорились до 3,4% в годовом выражении против 3,1% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 3,2%. Базовая инфляция (индекс Core CPI) в США в прошлом месяце замедлилась до 3,9% с 4%, тогда как аналитики ждали ее ослабления до 3,8%.

"Опубликованные статданные являются важным напоминанием о непредсказуемой природе экономического восстановления и непрозрачности макроэкономических данных", - отмечает главный инвестиционный директор Global X Джон Майер, слова которого приводит Market Watch.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг снизился на 0,77% - до 472,77 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,98%, германский DAX - 0,86%, французский CAC 40 - 0,52%, итальянский FTSE MIB - 0,66%, испанский IBEX 35 - 0,62%.

Акции германской SAP SE подешевели на 0,1% по итогам торгов. В четверг стало известно, что разработчик программного обеспечения заплатит свыше $220 млн в рамках соглашения с властями США об урегулировании дела о даче взяток иностранным чиновникам.

Бумаги Tesco Plc подешевели на 1,4%, несмотря на то, что британский ритейлер улучшил прогноз на 2024 финансовый год благодаря более высоким, чем ожидалось, продажам в праздничный период в Великобритании. Скорректированная операционная прибыль за фингод, который завершится 25 февраля, теперь ожидается примерно на уровне 2,75 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд). Прежний прогноз предполагал 2,6-2,7 млрд фунтов, а по итогам 2023 фингода прибыль составила 2,49 млрд фунтов.

Стоимость бумаг другого британского ритейлера - Marks & Spencer (M&S) - упала на 5,2%. Продажи компании за 13 недель, завершившихся 30 декабря, увеличились на 7,2%. В M&S заявили, что хорошие результаты рождественского периода вселяют уверенность, что итоги года будут соответствовать ожиданиям рынка.

Цена акций Darktrace подскочила на 9%. Британская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, повысила прогноз роста выручки на фингод, который закончится в июне, до 23-24,5% с прежде ожидавшихся 22-23,5%.

Бумаги Finnair подорожали на 1%. Компания объявила, что с июля ее главным исполнительным директором станет Туркка Куусисто, возглавляющий в настоящее время международную сервисную компанию Posti Group. Нынешний CEO Finnair Топи Маннер покинет свой пост 15 января.

Котировки акций европейских автопроизводителей в основном снизились по итогам торгов, в том числе Bayerische Motoren Werke AG - на 1,4%, Daimler Truck - на 2,2%, Mercedes-Benz - на 1,2%, Renault - на 1%, Stellantis - на 0,9%. Бумаги Volkswagen выросли в цене на 0,6%.