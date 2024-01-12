Что произошло за день: пятница, 12 января

Удары по объектам хуситов, арест Удальцова и сбежавшие фехтовальщики

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене. Представитель мятежников заявил, что нанесены 73 удара по пяти районам Йемена. Участие в операции приняли, в частности, четыре британских бомбардировщика, более 15 палубных истребителей США и подлодка. Несмотря на это хуситы заявили, что не прекратят удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море. В НАТО считают воздушные удары оборонительными. СМИ сообщают, что ЕС изучает возможность направить в Красное море несколько кораблей. В Кремле назвали удары США и Великобритании по Йемену нелегитимными.

- Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма. По его словам, следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

- Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42%. В 2022 году показатель составил 8,39%, в 2021 году - 4,9%.

- МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе. По словам Марии Захаровой, США пытаются убедить страны Евросоюза "первыми совершить нелегитимные действия" по конфискации активов.

- Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сотрудника пензенского режимного объекта задержали за сотрудничество со спецслужбой Польши. Он установил контакты с представителем иностранных спецслужб, чтобы передавать данные о деятельности предприятия в обмен на помощь в переезде за границу.

- Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США. Это Сергей и Виолетта Бида, которых в России объявили в розыск, так как они, являясь военнослужащими, покинули страну и уехали в США. Третий спортсмен - это Константин Лоханов.