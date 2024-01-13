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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Конгрессмены США планируют в мае посетить Тайвань

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Делегация американских конгрессменов может в мае совершить визит на Тайвань после инаугурации нового главы администрации острова Лая Циндэ, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"В знак неизменной приверженности Конгресса безопасности и демократии я попрошу председателей комитетов палаты возглавить делегацию, которая может посетить Тайбэй в мае после инаугурации Лая Циндэ", - говорится в заявлении Джонсона.

Он поздравил Лая Циндэ с победой на выборах и подчеркнул, что США готовы к работе с ним.

"Я надеюсь, что США и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех стран, любящих свободу, а также для наших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул спикер палаты представителей.

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Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ одерживает победу на прошедших 13 января выборах главы администрации Тайваня. Согласно результатам голосования, опубликованным изданием South China Morning Post, получает 40%, значительно опередив оппонентов. Сообщается, что подсчитаны почти все бюллетени. Однако Центральная избирательная комиссия пока не озвучила явку избирателей.

При этом правящая ДПП в результате выборов потеряла контроль над законодательным органом острова, она может получить лишь 51 из 113 мест в парламенте, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Лай Циндэ заявил, что такой результат сигнализирует о необходимости расширения диалога с оппозицией.

Он добавил, что перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".

Конгресс США Тайвань Лай Циндэ
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