Конгрессмены США планируют в мае посетить Тайвань

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Делегация американских конгрессменов может в мае совершить визит на Тайвань после инаугурации нового главы администрации острова Лая Циндэ, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"В знак неизменной приверженности Конгресса безопасности и демократии я попрошу председателей комитетов палаты возглавить делегацию, которая может посетить Тайбэй в мае после инаугурации Лая Циндэ", - говорится в заявлении Джонсона.

Он поздравил Лая Циндэ с победой на выборах и подчеркнул, что США готовы к работе с ним.

"Я надеюсь, что США и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех стран, любящих свободу, а также для наших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул спикер палаты представителей.

Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ одерживает победу на прошедших 13 января выборах главы администрации Тайваня. Согласно результатам голосования, опубликованным изданием South China Morning Post, получает 40%, значительно опередив оппонентов. Сообщается, что подсчитаны почти все бюллетени. Однако Центральная избирательная комиссия пока не озвучила явку избирателей.

При этом правящая ДПП в результате выборов потеряла контроль над законодательным органом острова, она может получить лишь 51 из 113 мест в парламенте, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Лай Циндэ заявил, что такой результат сигнализирует о необходимости расширения диалога с оппозицией.

Он добавил, что перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".